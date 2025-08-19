By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 19, 2025

स्ट्रीट फूड की यात्रा: भारत के टॉप 7 शहर

भारतीय स्ट्रीट फूड की बात ही निराली है जहां हर गली-मोहल्ले में अनोखे स्वाद मिलते हैं।

दिल्ली: चाट, छोले भटूरे और कबाब के लिए मशहूर, यहां का स्ट्रीट फूड दिल जीत लेता है।

मुंबई: वड़ा पाव, पानी पुरी और बॉम्बे सैंडविच, मुंबई की गलियों का असली जायका।

कोलकाता: पुचका, काठी रोल और मिष्टी दोई, यहां की मिठास और तीखापन लाजवाब है।

अमृतसर: अमृतसरी कुलचे, छोले और जलेबी, पंजाबी स्वाद का असली तड़का।

बनारस: चाट, कचौड़ी और जलेबी, बनारसी खाने की गलियों में बसता है इतिहास।

जयपुर: प्याज की कचौरी, घेवर और लस्सी, राजस्थानी व्यंजनों का रॉयल स्वाद।

हैदराबाद: बिरयानी, हलीम और इरानी चाय, निजामी शहर का शाही जायका।

इन शहरों में स्ट्रीट फूड का मजा लेना ना भूलें, यहां खाना वाकई में एक त्योहार है।

