By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 19, 2025
LIVE HINDUSTAN
Travel
स्ट्रीट फूड की यात्रा: भारत के टॉप 7 शहर
भारतीय स्ट्रीट फूड की बात ही निराली है जहां हर गली-मोहल्ले में अनोखे स्वाद मिलते हैं।
इंडियन स्ट्रीट फूड
दिल्ली: चाट, छोले भटूरे और कबाब के लिए मशहूर, यहां का स्ट्रीट फूड दिल जीत लेता है।
1
मुंबई: वड़ा पाव, पानी पुरी और बॉम्बे सैंडविच, मुंबई की गलियों का असली जायका।
2
कोलकाता: पुचका, काठी रोल और मिष्टी दोई, यहां की मिठास और तीखापन लाजवाब है।
3
अमृतसर: अमृतसरी कुलचे, छोले और जलेबी, पंजाबी स्वाद का असली तड़का।
4
बनारस: चाट, कचौड़ी और जलेबी, बनारसी खाने की गलियों में बसता है इतिहास।
5
जयपुर: प्याज की कचौरी, घेवर और लस्सी, राजस्थानी व्यंजनों का रॉयल स्वाद।
6
हैदराबाद: बिरयानी, हलीम और इरानी चाय, निजामी शहर का शाही जायका।
7
इन शहरों में स्ट्रीट फूड का मजा लेना ना भूलें, यहां खाना वाकई में एक त्योहार है।
