By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 20, 2025

मध्य प्रदेश के टॉप 5 जंगल सफारी स्पॉट्स

मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है जिसमें घने जंगल और वन्यजीवों की भरमार है।

मध्य प्रदेश

बांधवगढ़ नेशनल पार्क: बाघों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध, यहां सफारी का अनुभव अद्भुत है।

1

कान्हा नेशनल पार्क: 'जंगल बुक' की प्रेरणा, यहां बारहसिंगा और बंगाल टाइगर के दर्शन होते हैं।

2

पेंच नेशनल पार्क: विविध वन्यजीवों के साथ, पेंच बाघ देखने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है।

3

सतपुड़ा नेशनल पार्क: यहां की शांत वादियां और भालू, सांभर, चीतल के दर्शन लुभावने होते हैं।

4

पन्ना नेशनल पार्क: यहां की नदियां और जंगली जीवन, विशेषकर बाघ और घड़ियाल, प्रमुख आकर्षण हैं।

5

ऑनलाइन या पार्क के प्रवेश द्वार पर, समय से पहले बुकिंग करना उचित रहता है।

सफारी बुकिंग

वन्यजीव दर्शन के लिए मौसम के अनुसार कपड़े, कैमरा, दूरबीन और धैर्य जरूरी हैं।

अन्य टिप

