By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 13, 2025

चंडीगढ़ के आसपास की घूमने की जगहें!

चंडीगढ़, भारत का एक आधुनिक शहर, अपने आसपास के प्राकृतिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है।

चंडीगढ़

सुखना लेक: शांति और सुंदरता का स्थान, नौकायन और सुबह की सैर के लिए उत्तम।

1

जाखू हिल्स, शिमला: चंडीगढ़ से कुछ घंटों की दूरी पर, प्राकृतिक सौंदर्य और मंदिर के लिए प्रसिद्ध।

2

मोरनी हिल्स: ट्रेकिंग, कैम्पिंग और प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए एक आदर्श स्थान।

3

कसौली: ब्रिटिश कालीन वास्तुकला और प्राकृतिक दृश्यों का संगम, शांत और सुरम्य।

4

पिंजौर गार्डन: मुगल शैली के बगीचे, फव्वारे और विशाल हरियाली के लिए जाने जाते हैं।

5

शिमला: बर्फ से ढके पहाड़, ऐतिहासिक इमारतें और शॉपिंग के लिए प्रसिद्ध।

6

यात्रा की योजना बनाते समय मौसम और स्थानीय त्योहारों की जानकारी अवश्य लें।

सही जानकारी

