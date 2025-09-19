By Shubhangi Gupta
नागपुर में घूमने की बेस्ट जगहें!
नागपुर, संतरों का शहर, यहां की यात्रा आपको प्रकृति और इतिहास के करीब ले जाएगी।
नागपुर
दीक्षाभूमि: डॉ. अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की ऐतिहासिक स्थली, शांति और ज्ञान का केंद्र।
1
फ्यूचरा वाइल्डलाइफ पार्क: वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक अद्भुत स्थान जहां आप विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं।
2
रामटेक मंदिर: रामायण काल से जुड़ा एक पवित्र स्थल जहां भक्ति और शांति का अनुभव होता है।
3
अंबाझरी झील: नागपुर की प्राकृतिक सुंदरता का एक उदाहरण, यहां आप शांति के कुछ पल बिता सकते हैं।
4
सीताबर्डी किला: इतिहास के पन्नों में बसा यह किला आपको भारतीय वीरता की कहानियां सुनाएगा।
5
नागपुर यात्रा के दौरान स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेना ना भूलें, संतरा बर्फी और तरी पोहा काफी प्रसिद्ध हैं।
खान-पान
यात्रा की योजना बनाते समय मौसम की जानकारी लें, सर्दियों में नागपुर घूमना सबसे अच्छा रहता है।
सही जानकारी
