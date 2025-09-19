By Shubhangi Gupta
नागपुर में घूमने की बेस्ट जगहें!

नागपुर, संतरों का शहर, यहां की यात्रा आपको प्रकृति और इतिहास के करीब ले जाएगी।

नागपुर

दीक्षाभूमि: डॉ. अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की ऐतिहासिक स्थली, शांति और ज्ञान का केंद्र।

फ्यूचरा वाइल्डलाइफ पार्क: वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक अद्भुत स्थान जहां आप विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं।

रामटेक मंदिर: रामायण काल से जुड़ा एक पवित्र स्थल जहां भक्ति और शांति का अनुभव होता है।

अंबाझरी झील: नागपुर की प्राकृतिक सुंदरता का एक उदाहरण, यहां आप शांति के कुछ पल बिता सकते हैं।

सीताबर्डी किला: इतिहास के पन्नों में बसा यह किला आपको भारतीय वीरता की कहानियां सुनाएगा।

नागपुर यात्रा के दौरान स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेना ना भूलें, संतरा बर्फी और तरी पोहा काफी प्रसिद्ध हैं।

खान-पान

यात्रा की योजना बनाते समय मौसम की जानकारी लें, सर्दियों में नागपुर घूमना सबसे अच्छा रहता है।

सही जानकारी

