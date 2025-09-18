By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 18, 2025
चेन्नई की सैर: इन जगहों पर जरूर घूमें!
चेन्नई, भारत का एक खूबसूरत शहर जहां संस्कृति और आधुनिकता का संगम है।
चेन्नई की सैर
मरीना बीच पर सूर्योदय का नजारा देखें, यह दुनिया के सबसे लंबे समुद्र तटों में से एक है।
1
कपालेश्वर मंदिर और पर्थसारथी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिरों की भव्यता का अनुभव करें।
2
चेन्नई के बाजारों में खरीदारी करें, टी. नगर और सौकरपेट जैसे बाजार प्रसिद्ध हैं।
3
चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज और मद्रास क्रॉकोडाइल बैंक जैसे अनोखे स्थलों की सैर करें।
4
चेन्नई म्यूजियम और फोर्ट सेंट जॉर्ज जैसे ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करें।
5
एलियट्स बीच: मरीना बीच के बाद चेन्नई का दूसरा प्रमुख समुद्र तट, यहां शाम का समय खास होता है।
6
दक्षिण भारतीय व्यंजनों का स्वाद लें, इडली, डोसा और फिल्टर कॉफी जरूर आजमाएं।
खान-पान
