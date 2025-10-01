By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 01, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Travel

मिजोरम में घूमने की खूबसूरत जगहें!

मिजोरम, भारत का एक खूबसूरत राज्य जो अपनी पहाड़ियों, घाटियों और नदियों के लिए प्रसिद्ध है।

मिजोरम

आइजोल: राजधानी शहर, जहां से मिजोरम की संस्कृति और परंपरा का अनुभव कर सकते हैं।

1

आइजोल में 'सोलोमन टेम्पल' और 'मिजोरम स्टेट म्यूजियम' जैसे आकर्षण हैं।

आइजोल

चम्फाई: अंगूर के बागानों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध, यहां की सुंदरता मन मोह लेती है।

2

चम्फाई से 'रिह दिल' और 'मुरलेन नेशनल पार्क' की यात्रा अवश्य करें।

चम्फाई

लुंगलेई: यहां की 'साजेक वैली' और 'लुंगलेई नदी' प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है।

3

लुंगलेई में 'थोरांगतलांग' पहाड़ी और 'कवांगपुई थलांग' भी देखने योग्य हैं।

लुंगलेई

मिजोरम की यात्रा करते समय स्थानीय व्यंजनों का स्वाद जरूर चखें, जैसे बाम्बू शूट और मिजो डाल।

खान-पान

M से शुरू होने वाले 5 भारतीय राज्यों की यात्रा!

 Click Here