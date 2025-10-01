By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 01, 2025
मिजोरम में घूमने की खूबसूरत जगहें!
मिजोरम, भारत का एक खूबसूरत राज्य जो अपनी पहाड़ियों, घाटियों और नदियों के लिए प्रसिद्ध है।
मिजोरम
आइजोल: राजधानी शहर, जहां से मिजोरम की संस्कृति और परंपरा का अनुभव कर सकते हैं।
1
आइजोल में 'सोलोमन टेम्पल' और 'मिजोरम स्टेट म्यूजियम' जैसे आकर्षण हैं।
आइजोल
चम्फाई: अंगूर के बागानों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध, यहां की सुंदरता मन मोह लेती है।
2
चम्फाई से 'रिह दिल' और 'मुरलेन नेशनल पार्क' की यात्रा अवश्य करें।
चम्फाई
लुंगलेई: यहां की 'साजेक वैली' और 'लुंगलेई नदी' प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है।
3
लुंगलेई में 'थोरांगतलांग' पहाड़ी और 'कवांगपुई थलांग' भी देखने योग्य हैं।
लुंगलेई
मिजोरम की यात्रा करते समय स्थानीय व्यंजनों का स्वाद जरूर चखें, जैसे बाम्बू शूट और मिजो डाल।
खान-पान
