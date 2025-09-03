By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 03, 2025
भोपाल दर्शन: अनदेखी ना करें ये जगहें!
भोपाल, झीलों का शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहां की संस्कृति और इतिहास अद्वितीय है।
भोपाल
भोजताल झील: भोपाल की सबसे बड़ी झील जिसे बड़ा तालाब भी कहते हैं, यहां नौका विहार आनंददायक है।
वन विहार नेशनल पार्क: वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग, यहां बाघ, भालू और हिरण देख सकते हैं।
ताज-उल-मस्जिद: एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, इसकी भव्यता देखते ही बनती है।
सांची स्तूप: यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण स्मारक है जो भोपाल से नजदीक है।
भीमबेटका गुफाएं: प्रागैतिहासिक चित्रों से सजी, यह जगह इतिहास प्रेमियों के लिए स्वर्ग है।
भोपाल की यात्रा करते समय स्थानीय व्यंजनों का आनंद अवश्य लें, जैसे भुट्टे का कीस और बड़े।
खान-पान
भोपाल घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है, जब मौसम सुहावना होता है।
बेस्ट टाइम
