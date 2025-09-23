By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
Travel
इंदौर जाएं तो कहां-कहां घूमें?
इंदौर, मध्य प्रदेश का दिल, अपने खान-पान, बाजारों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है।
इंदौर
सराफा बाजार: रात में खुलने वाला यह बाजार अपने चटपटे स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर है।
1
राजवाड़ा पैलेस: 200 साल पुराना यह महल इंदौर की शान है जो अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है।
2
लाल बाग पैलेस: इस भव्य महल को देखने आए बिना इंदौर यात्रा अधूरी मानी जाती है।
3
खजराना गणेश मंदिर: यह प्रसिद्ध मंदिर अपनी भव्यता और आस्था के लिए दूर-दूर से भक्तों को आकर्षित करता है।
4
केंचुली बाजार: यहां परंपरागत हस्तशिल्प और वस्त्रों की खरीदारी का अनुभव कर सकते हैं।
5
पिपलियापाला रीजनल पार्क: यह पार्क अपनी हरियाली, झील और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है।
6
इंदौर म्यूजियम: इतिहास प्रेमियों के लिए यह स्थान अनेक प्राचीन कलाकृतियों और शिल्पों का खजाना है।
7
डांडिया नाइट के लिए दिल्ली की खास 5 जगहें
Click Here