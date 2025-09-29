By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 29, 2025
M से शुरू होने वाले 5 भारतीय राज्यों की यात्रा!
महाराष्ट्र: भारत का वित्तीय केंद्र, बॉलीवुड का घर और गणपति उत्सव की धूम।
1
महाराष्ट्र की खासियत है मुंबई की चकाचौंध, अजंता-एलोरा की गुफाएं और वाइनरी।
महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश: भारत का हृदय प्रदेश, खजुराहो के मंदिर और कान्हा नेशनल पार्क।
2
मध्य प्रदेश की यात्रा में भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप जैसी कई जगहें शामिल हैं
मध्य प्रदेश
मणिपुर: लोकटक झील की अद्भुत सुंदरता और संगीतमय रास लीला का आयोजन।
3
मणिपुर का ख्वैरामबंद बाजार, सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित अनूठा बाजार।
मणिपुर
मेघालय: चेरापूंजी की वर्षा और जीवंत संस्कृति के साथ खूबसूरत पहाड़ियां।
4
मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज: प्रकृति द्वारा निर्मित जीवित पुलों का अनुभव।
मेघालय
मिजोरम: नीले पहाड़ों की भूमि, बांस के जंगल और शांतिपूर्ण जीवन शैली। इन जगहों पर घूमने का प्लान जरूर बना सकते हैं।
5
