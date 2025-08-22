By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
Travel
काशी दर्शन: इन जगहों पर जरूर जाएं घूमने
काशी, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक है। यहां की यात्रा आध्यात्मिक शांति देती है।
काशी/वाराणसी
काशी विश्वनाथ मंदिर: यह ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है और शिव भक्तों के लिए मुख्य तीर्थस्थल है।
1
दशाश्वमेध घाट: गंगा आरती का अद्भुत दृश्य यहां देखने को मिलता है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा।
2
मणिकर्णिका घाट: यह घाट मोक्ष प्राप्ति के लिए अंतिम संस्कार स्थल के रूप में प्रसिद्ध है।
3
अस्सी घाट: सुबह की गंगा आरती और शाम की चाय के साथ यहां का दृश्य अद्वितीय है।
4
सारनाथ: बुद्ध के पहले उपदेश स्थल के रूप में जाना जाता है, यहां के स्तूप और संग्रहालय देखने योग्य हैं।
5
रामनगर किला: यह किला वाराणसी के राजा का निवास स्थान है और इसकी वास्तुकला दर्शनीय है।
6
गंगा नदी की नौका विहार: शांत गंगा जल में नौका विहार करते हुए घाटों की सुंदरता का अनुभव करें।
7
बनारसी साड़ी और मिठाइयां: यात्रा के दौरान बनारसी साड़ी और काशी के प्रसिद्ध मिठाइयों का आनंद लेना ना भूलें।
ये भी करें
