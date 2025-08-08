By Shubhangi Gupta
J अक्षर से शुरू होने वाले देश, सिर्फ 4 नाम!
जापान: टेक्नोलॉजी और परंपरा का अद्भुत संगम। सुशी, समुराई और साकुरा फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध।
1
जापान की राजधानी टोक्यो है जो विश्व के सबसे बड़े महानगरों में से एक है।
राजधानी
जॉर्डन: पेट्रा के प्राचीन खंडहर और वाडी रम की रेगिस्तानी सुंदरता का अनुभव करें।
2
जॉर्डन का अम्मान शहर इसकी राजधानी है जो अपने पुरातात्विक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है।
राजधानी
जमैका: कैरिबियन संगीत और रेगे की धरती। यहां के समुद्र तट और कॉफी विश्वविख्यात हैं।
3
जमैका की संस्कृति में अफ्रीकी, भारतीय, यूरोपीय और चीनी प्रभाव देखने को मिलते हैं।
विशेषता
जर्सी: ब्रिटेन के तट के पास स्थित एक शांत द्वीप जहां आपको खूबसूरत परिदृश्य और ऐतिहासिक किले मिलेंगे।
4
इन J नामक देशों की सैर से अपनी यात्रा की योजना बनाएं और दुनिया के विविध रंगों का अनुभव करें।
यात्रा का अनुभव
K अक्षर से शुरू होने वाले देशों के नाम!
