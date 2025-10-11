By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Travel

चाय की खेती के लिए भारत की टॉप जगहें

भारत में चाय की खेती विविध जलवायु में होती है जिससे अनेक प्रकार की चाय का उत्पादन होता है।

चाय की खेती

असम: ब्रह्मपुत्र घाटी में फैले बागानों से मल्टी लेयर्ड, मजबूत स्वाद वाली चाय मिलती है।

1

दार्जिलिंग: हिमालय की तलहटी में उगाई जाने वाली चाय, जिसे 'चाय की शैम्पेन' कहा जाता है।

2

नीलगिरि: दक्षिण भारत के पहाड़ी इलाकों में उगाई जाती है जिसका स्वाद फलों जैसा होता है।

3

केरल: इडुक्की और मुन्नार के चाय बागान अपनी गुणवत्ता और विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं।

4

हिमाचल प्रदेश: कांगड़ा चाय अपने अनूठे अम्लीय स्वाद के लिए जानी जाती है।

5

सिक्किम: टेमी चाय बागान से आने वाली चाय अपने उत्कृष्ट स्वाद के लिए विख्यात है।

6

चाय बागानों की यात्रा ना केवल चाय प्रेमियों के लिए, बल्कि प्रकृति और शांति की तलाश में सभी के लिए है।

चाय पर्यटन

भोपाल की सैर: इन जगहों पर जरूर जाएं!

 Click Here