By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 05, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Travel

राजस्थान के बेस्ट जंगल सफारी स्पॉट्स

राजस्थान, वन्यजीव प्रेमियों का स्वर्ग, अपने घने जंगलों और विविध जीवों के लिए प्रसिद्ध है।

राजस्थान

रणथंभौर नेशनल पार्क: बाघों की गर्जना सुनने और उन्हें निकट से देखने का अद्भुत स्थान।

1

सरिस्का टाइगर रिजर्व: अरावली पर्वतमाला में स्थित, यहां बाघों के साथ-साथ अन्य जीव भी देखे जा सकते हैं।

2

भरतपुर पक्षी अभयारण्य: यहां आपको विश्वभर के पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी।

3

डेसर्ट नेशनल पार्क: रेगिस्तानी जीवन का अनुभव करें और दुर्लभ जीवों को देखने का मौका पाएं।

4

माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य: यहां आपको स्लोथ भालू, लेपर्ड और अनेक प्रकार के पक्षी मिलेंगे।

5

Heading 3

जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व: तेंदुओं की बस्ती, जंगली जीवन का रोमांचक दृश्य।

6

अपनी अगली रोमांचक यात्रा के लिए राजस्थान के इन जंगल सफारी स्थलों को जरूर चुन सकते हैं।

रोमांचक

भोपाल दर्शन: अनदेखी ना करें ये जगहें!

 Click Here