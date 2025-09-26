By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 26, 2025

 Travel

उत्तराखंड की वादियों में अद्भुत ट्रेक्स

उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा राज्य जो ट्रेकिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है।

उत्तराखंड

वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रेक: रंग-बिरंगे फूलों की घाटी में एक अविस्मरणीय यात्रा।

1

रूपकुंड ट्रेक: रहस्यमयी झील और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव करें।

2

हर की दून ट्रेक: प्राचीन गांवों और घास के मैदानों के बीच ट्रेकिंग का मजा।

3

केदारकंठा ट्रेक: बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ाई करते हुए सूर्योदय का नजारा।

4

गौमुख ट्रेक: गंगा नदी के स्रोत तक पहुंचने का अनूठा अनुभव।

5

चोपता-तुंगनाथ ट्रेक: भारत के सबसे ऊंचे शिव मंदिर की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा।

6

पंचाचूली बेस कैम्प: पंचाचूली चोटियों के अद्भुत दृश्य और चुनौतीपूर्ण ट्रेक।

7

