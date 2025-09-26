By Shubhangi Gupta
उत्तराखंड की वादियों में अद्भुत ट्रेक्स
उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा राज्य जो ट्रेकिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
उत्तराखंड
वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रेक: रंग-बिरंगे फूलों की घाटी में एक अविस्मरणीय यात्रा।
रूपकुंड ट्रेक: रहस्यमयी झील और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव करें।
हर की दून ट्रेक: प्राचीन गांवों और घास के मैदानों के बीच ट्रेकिंग का मजा।
केदारकंठा ट्रेक: बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ाई करते हुए सूर्योदय का नजारा।
गौमुख ट्रेक: गंगा नदी के स्रोत तक पहुंचने का अनूठा अनुभव।
चोपता-तुंगनाथ ट्रेक: भारत के सबसे ऊंचे शिव मंदिर की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा।
पंचाचूली बेस कैम्प: पंचाचूली चोटियों के अद्भुत दृश्य और चुनौतीपूर्ण ट्रेक।
