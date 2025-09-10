By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 10, 2025

अहमदाबाद में घूमने की 7 बेस्ट जगहें!

अहमदाबाद, भारत का एक प्राचीन शहर, अपने इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है।

अहमदाबाद

साबरमती आश्रम: महात्मा गांधी का निवास स्थान, शांति और इतिहास का प्रतीक।

अदलज की वाव: एक पांच मंजिला सीढ़ीदार कुआं जो अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है।

कांकरिया झील: एक विशाल मनोरंजन क्षेत्र जहां परिवार और दोस्त समय बिता सकते हैं।

अक्षरधाम मंदिर: भव्य वास्तुकला और आध्यात्मिक शांति का स्थान, जरूर देखें।

माणेक चौक: माणेक चौक जो दिन में व्यापारिक केंद्र है, रात में स्ट्रीट फूड का गढ़ बन जाता है।

भद्रा किला: शहर के बीचों-बीच स्थित, इस किले का इतिहास और वास्तुकला देखने लायक है।

ऑटो वर्ल्ड विंटेज कार म्यूजियम: कार प्रेमियों के लिए एक अनूठा संग्रहालय, दुर्लभ संग्रह देखें।

