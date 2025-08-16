By Shubhangi Gupta
अमृतसर जाएं तो जरूर घूमें इन 5 जगहों पर!
अमृतसर, पंजाब का एक प्रमुख शहर, अपने धार्मिक स्थलों और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है।
स्वर्ण मंदिर: सिख धर्म का पवित्र स्थल, सुनहरी चमक और शांत जलाशय के लिए प्रसिद्ध।
जलियांवाला बाग: 1919 के नरसंहार की याद में बना स्मारक, इतिहास को संजोए हुए।
वाघा बॉर्डर: भारत-पाक सीमा पर देशभक्ति की भावना से भरा बीटिंग रिट्रीट समारोह।
पार्टिशन म्यूजियम: भारत-पाक विभाजन की कहानियों और दस्तावेजों का संग्रह।
दुर्गियाना मंदिर: एक प्राचीन हिन्दू मंदिर जो अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है।
अमृतसरी कुलचा और छोले: स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना ना भूलें जो आपके स्वाद को नया आयाम देंगे, लस्सी भी जरूर पिएं।
खान-पान
अमृतसर की यात्रा में इन जगहों का अनुभव आपको भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहराई से रूबरू कराएगा।
शानदार अनुभव
