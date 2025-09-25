By Shubhangi Gupta
भक्ति और यात्रा: महाराष्ट्र के दिव्य ज्योतिर्लिंग!

ज्योतिर्लिंग क्या हैं? शिव के प्रकाश स्तंभ जो आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। महाराष्ट्र में 3 प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थित हैं जहां आप जरूर जा सकते हैं।

ज्योतिर्लिंग

त्र्यंबकेश्वर: नासिक के पास स्थित, यह ज्योतिर्लिंग त्रिदेव का प्रतीक है।

भीमाशंकर: घने जंगलों और भव्य पहाड़ियों के बीच, भीमा नदी के स्रोत पर स्थित है।

ग्रिश्नेश्वर: एलोरा की गुफाओं के पास स्थित, यह ज्योतिर्लिंग शिव की अंतिम भक्ति का प्रतीक है।

ग्रिश्नेश्वर मंदिर की वास्तुकला और शिल्पकला पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।

प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी अनूठी कथा और महत्व है जो भक्तों को आकर्षित करती है।

इन तीनों ज्योतिर्लिंगों की यात्रा आध्यात्मिक शांति और भक्ति का अनुभव कराती है।

तीर्थयात्रा के लिए सही समय, मौसम की जानकारी और यात्रा की व्यवस्था करें।

