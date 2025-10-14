By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Travel
महाराष्ट्र के खूबसूरत स्टारगेजिंग स्पॉट्स
महाराष्ट्र में तारांकन का अनुभव अद्भुत है, जहां आप रात के आसमान को निहार सकते हैं।
महाराष्ट्र में तारांकन
पुरंदर किला: यहां से आप तारों भरे आसमान का नजारा और शहर की रोशनी देख सकते हैं।
1
लोनावला: यह प्राकृतिक सुंदरता और खुले आसमान के लिए प्रसिद्ध है जो तारांकन के लिए उत्तम है।
2
माथेरान: यहां का प्रदूषण मुक्त वातावरण तारों को देखने के लिए एकदम सही है।
3
कोयना: यहां के अंधेरे आसमान में आकाशगंगा को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है।
4
भंडारदरा: यहां की झील के किनारे तारांकन करते हुए आप शांति का अनुभव कर सकते हैं।
5
तारांकन के लिए सर्वोत्तम समय नवंबर से जनवरी है, जब आसमान साफ होता है।
सही समय
तारांकन के लिए दूरबीन और खगोलीय मानचित्र का उपयोग करना उत्तम रहता है।
सही जानकारी
फ्लाइट में बैठने पर होती है घबराहट, ऐसे करें दूर
Click Here