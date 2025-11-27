By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 27, 2025
भारत के इस स्टेशन से मिलती है दूसरे देश की ट्रेन!
जब कभी दूसरे देश की यात्रा का जिक्र होता है, तो जेहन में सबसे पहले फ्लाइट का ख्याल आता है। क्योंकि इसी के जरिए दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं।
दूसरे देश की यात्रा
लेकिन भारत में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन भी है जहां से आप सीधे दूसरे देशों के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं।
रेलवे स्टेशन
जी हां, आज हम आपको भारत के कुछ खास स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से पड़ोसी देशों की ट्रेन से यात्रा की जा सकती है।
स्टेशन के नाम
भारत के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल की ट्रेन जाती है। दरअसल, मधुबनी जिले का यह स्टेशन भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन माना जाता है।
जयनगर रेलवे स्टेशन
वहीं यही से नेपाल के जनकपुर तक सीधी ट्रेन मिलती है।इस स्टेशन पर यात्री हल्की-फुल्की चेकिंग के बाद सीधे नेपाल की ट्रेन में बैठ सकते हैं।
सीधी ट्रेन
नेपाल के लिए
वहीं कई लोगों को नहीं पता है लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की ट्रेन अलग-अलग स्टेशनों से मिलती है, लेकिन नेपाल की ट्रेन जयनगर स्टेशन से मिलती है।
रक्सौल जंक्शन
इसके अलावा बिहार-नेपाल बॉर्डर के पास स्थित रक्सौल जंक्शन नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए मुख्य ट्रांजिट प्वाइंट माना जाता है।
पेट्रापोल
पश्चिम बंगाल में स्थित पेट्रापोल रेलवे स्टेशन भारत-बांग्लादेश बॉर्डर का बड़ा ट्रांजिट हब है। यहां से बंधन एक्सप्रेस होकर गुजरती है, लेकिन यात्रा के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा जरूरी होता है।
राधिकापुर रेलवे स्टेशन
पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में स्थित राधिकापुर रेलवे स्टेशन भारत-बांग्लादेश रेल ट्रांजिट का पॉइंट है। यहां से दोनों देशों के बीच मालगाड़ी और यात्रियों की आवाजाही होती है।
हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। यहां पर चिलहाटी स्टेशन के जरिए दोनों देश जुड़े हुए हैं। इस रूट पर भारत से ढाका तक ट्रेन जाती है।
हल्दीबाड़ी स्टेशन
