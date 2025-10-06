By Deepali Srivastava
October 06, 2025

त्योहार पर पुरुष पहनें ट्रेडिशनल कुर्ते, लेटेस्ट डिजाइंस

त्योहार का सीजन चल रहा है और ऐसे में महिलाएं और पुरुष दोनों ही अपने आउटफिट्स पहले से डिसाइड कर लेते हैं।

फेस्टिव सीजन

Instagram: rohitsuchanti

आजकल लड़के त्योहार पर कुर्ते पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। कुर्ते में स्मार्ट लुक मिलता है। चलिए आपको कुछ कुर्ता डिजाइंस दिखाते हैं।

ट्रेडिशनल कुर्ते

Instagram: rohitsuchanti

मिरर वर्क वाला ग्रीन कुर्ता आप सफेद पैंट के साथ पहन सकते हैं। ये आपको परफेक्ट लुक देगा।

ग्रीन कुर्ता

Instagram: rohitsuchanti

मिरर स्टाइल में ही गुलाबी कुर्ता आप पहन सकते हैं। इस तरह का कुर्ता लुक भी त्योहार पर जचेगा।

गुलाबी लुक

Instagram: rohitsuchanti

एक्टर ने ब्लू कलर का प्रिंटेड कुर्ता पहना हुआ है। इस तरह का कुर्ता सेट भी त्योहार के दिन पहन सकते हैं।

ब्लू प्रिंटेड

Instagram: rohitsuchanti

पिंक ओवरकोट कुर्ता

पिंक कलर के कुर्ते के साथ ओवरकोट स्टाइल जैकेट भी अच्छी लगेगी। इस तरह का कुर्ता फुल फेस्टिव वाइब देगा।

Instagram: rohitsuchanti

लाइनिन ग्रीन

लाइनिन कपड़े में लाइनिंग डिजाइन वाला हरा कुर्ता भी आप कैरी कर सकते हैं। ये भी सुंदर लुक देगा।

Instagram: rohitsuchanti

येलो लुक

Instagram: rohitsuchanti

येलो कलर के कुर्ते पर एक्टर ने फ्रंट स्टाइल दुपट्टा लिया है। ये कुर्ता सेट भी अच्छा लगेगा।

मिरर वर्क येलो

Instagram: rohitsuchanti

पीले रंग का नेक मिरर डिजाइनर कुर्ता भी अच्छा लगेगा। इस तरह का लुक ट्राई करें।

