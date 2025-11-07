By Mohit
PUBLISHED Nov 7, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
200 साल तक जिंदा रह जाते हैं ये जीव
धरती पर मौजूद जीवों की उम्र अलग-अलग है। कुछ की उम्र कुछ घंटे होती है तो कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी उम्र काफी लंबी होती है।
जीवन काल
आज हम आपको ऐसे जीव की जानकारी दे रहे हैं जिसकी अधिकमत उम्र 200 साल तक होती है।
200 साल तक
कछुआ एक ऐसा जीव है जो कि अपनी प्रजाति के आधार पर 15, 50, 150 साल तक जिंदा रह सकता है।
प्रजाति के आधार पर
वहीं कुछ कछुए तो ऐसे भी होते हैं जो कि 200 साल तक जिंदा रह सकते हैं।
200 साल तक
कछुओं का डीएनए ही कुछ इस तरह का है कि उनकी उम्र इतनी लंबी है। वैज्ञानिक भी इसपर बीते कई साल से शोध कर रहे हैं।
शोध जारी
कुछ शोध में तो ये भी पता चला है कि कछुए के जीन वेरिएंट लंबे समय तक सेल के भीतर डीएनए की मरम्मत करते रहते हैं जिनसे उनकी उम्र काफी ज्यादा होती है।
डीएनए की मरम्मत
कछुओं की कुछ प्रजाति तो ऐसी भी है जो कि बिना कुछ खाए 6 महीने तक जिंदा रह सकते हैं।
बिना खाए
कछुओं की एक विशिष्ट विशेषता उनका कठोर कवच है जिनका इस्तेमाल वे अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं।
कठोर कवच
हमले होने के स्थिति में कछुए अपने कवच के भीतर चले जाते हैं जिससे उनके अंग पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं।
अंग सुरक्षित
कछुओं की कई प्रजातियां तो विलुप्त होने की कगार पर है। भारत में बाटागुर और बाटागुर डोंगोका कछुआ इन्हीं में शामिल हैं।
विलुप्त की कगार पर
नीम करोली बाबा की 11 अनदेखी तस्वीरें
Click Here