By Mohit
PUBLISHED August 15, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

T20I: सबसे ज्यादा छक्के वाले 6 भारतीय

क्रिकेट के सबसे छोटे फार्मैट टी-20 को क्रिकेट प्रेमी बेहद पसंद करते हैं।

सबसे छोटा

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारत के टॉप-6 बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

कौन-कौन?

इन टॉप-6 प्लेयर्स में से तीन टी-20 फार्मैट को अलविदा कह चुके हैं तो तीन अभी भी एक्टिव हैं।

इनमें से तीन रिटायर

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 159 टी-20 मैच में कुल 205 छक्के जड़े और वे इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।

रोहित शर्मा

Video: ICC/FB

विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव अबतक 83 मैच में कुल 146 छक्के जड़ चुके हैं। वे इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

सूर्यकुमार यादव

Source: Insta

भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने 125 टी-20 मैच खेले जिनमें 124 छक्के जड़े। वे इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। केएल ने अबतक 72 मैच खेले हैं जिनमें 99 छक्के जड़े हैं।

केएल राहुल

Photo: ICC/FB

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अबतक  114 टी-20 मैच में 95 छक्के जड़ चुके हैं और इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

हार्दिक पांड्या

Photo: ICC/FB

पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 58 टी-20 मैच खेले जिनमें 74 छक्के जड़े। वे इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

युवराज सिंह

Photo: ICC/FB

