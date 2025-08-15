By Mohit
August 15, 2025
Cricket
T20I: सबसे ज्यादा छक्के वाले 6 भारतीय
क्रिकेट के सबसे छोटे फार्मैट टी-20 को क्रिकेट प्रेमी बेहद पसंद करते हैं।
टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारत के टॉप-6 बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
इन टॉप-6 प्लेयर्स में से तीन टी-20 फार्मैट को अलविदा कह चुके हैं तो तीन अभी भी एक्टिव हैं।
पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 159 टी-20 मैच में कुल 205 छक्के जड़े और वे इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव अबतक 83 मैच में कुल 146 छक्के जड़ चुके हैं। वे इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।
सूर्यकुमार यादव
Source: Insta
भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने 125 टी-20 मैच खेले जिनमें 124 छक्के जड़े। वे इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। केएल ने अबतक 72 मैच खेले हैं जिनमें 99 छक्के जड़े हैं।
केएल राहुल
Photo: ICC/FB
स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अबतक 114 टी-20 मैच में 95 छक्के जड़ चुके हैं और इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
हार्दिक पांड्या
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 58 टी-20 मैच खेले जिनमें 74 छक्के जड़े। वे इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
युवराज सिंह
Photo: ICC/FB
