SA के लिए सबसे अधिक टेस्ट रन वाले 7 बैटर
साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए आज इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर जैक कैलिस हैं जिन्होंने 166 टेस्ट मैच में 13289 रन अपने नाम किए।
जैक कैलिस
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर हाशिम आमला हैं जिन्होंने 124 टेस्ट मैच में 9282 रन बनाए।
हाशिम आमला
Photo: ICC/FB
लिस्ट में तीसरे स्थान पर ग्रेम स्मिथ हैं जिन्होंने 117 टेस्ट मैच में कुल 9265 रन अपने नाम किए।
ग्रेम स्मिथ
Photo: ICC/FB
पूर्व साउथ अफ्रीकी एबी डिविलियर्स तीसरे स्थान पर हैं। एबी ने 114 टेस्ट मैच में कुल 8765 रन बनाए।
एबी डिविलियर्स
Photo: ICC/FB
लिस्ट में चौथे स्थान पर गैरी कर्स्टन हैं जिन्होंने 101 टेस्ट मैच में कुल 7289 रन बनाए।
गैरी कर्स्टन
Photo: ICC/FB
लिस्ट में हर्शल गिब्स पांचवें स्थान पर हैं। गिब्स ने 90 टेस्ट मैच में 6167 रन बनाए।
हर्शल गिब्स
Source: Insta
लिस्ट में छठे स्थान पर मार्क बाउचर हैं जिन्होंने 147 टेस्ट मैच में 5515 रन बनाए।
मार्क बाउचर
Photo: ICC/FB
डीन एल्गर लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। एग्लगर ने 86 टेस्ट मैच में कुल 5347 रन बनाए।
डीन एल्गर
Photo: ICC/FB
