By Mohit
PUBLISHED Oct 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन वाले
वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बैटर कौन-कौन हैं आइए एक नजर डाल लेते हैं।
चलिए जानते हैं
सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में रोहित शर्मा इस मामले में एक कदम और आगे निकल गए।
रोहित निकले आगे
Photo: ICC/FB
लिस्ट में पहले स्थान पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने अपने करियर में 18426 रन बनाए।
पहला स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं जो कि अबतक वनडे फार्मैट में कुल 14181 रन बना चुके हैं।
दूसरा स्थान
Photo: ICC/FB
तीसरे स्थान पर अब रोहित शर्मा है जो कि अबतक कुल 11249 रन अपने नाम कर चुके हैं। रोहित ने इस मामले में सौरव गांगुली को पछाड़ दिया है।
तीसरा स्थान
Video: ICC/FB
लिस्ट में अब तीसरे स्थान से खिसकर चौथे स्थान पर सौरवा गांगुली हैं जिन्होंने अपने वनडे करियर में 11221 रन बनाए।
चौथा स्थान
Photo: ICC/FB
पांचवें स्थान पर पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ हैं जिन्होंने 10768 रन अपने नाम किए।
पांचवां स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में अब छठे स्थान पर एमएस धोनी हैं जिन्होंने अपने वनडे करियर में 10773 रन बनाए।
एमएस धोनी
Photo: ICC/FB
लिस्ट में सातवें स्थान पर युवराज सिंह हैं जिन्होंने वनडे फार्मैट में कुल 8701 रन बनाए।
सातवां स्थान
Photo: ICC/FB
