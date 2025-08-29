By Mohit
PUBLISHED Aug 29, 2025
Cricket
बिना सेंचुरी सबसे अधिक ODI रन वाले बैटर
वनडे इंटरनेशनल में बिना सेंचुरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज मिस्बाह-उल-हक इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। मिस्बाह ने अपने करियर में कुल 162 वनडे मैच खेले।
मिस्बाह-उल-हक
Photo: ICC/FB
मिस्बाह ने इस दौरान 43.40 की स्ट्राइक रेट से 5,122 रन बनाए। वनडे फार्मैट में उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 96 रन है।
बेस्ट स्कोर
पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज प्लेयर वसीम अकरम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। अकरम ने 356 वनडे मैच में 3,717 रन अपने नाम किए। उनका वनडे में बेस्ट स्कोर 86 रन है।
वसीम अकरम
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मोईन खान लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। मोईन ने 219 वनडे मैच में 3,266 रन बनाए। वहीं उच्चतम स्कोर नाबाद 72 रन है।
मोईन खान
Photo: ICC/FB
जिम्बाब्वे के पूर्व फास्ट बॉलर रहे हीथ स्ट्रोक ने 189 वनडे मैच में 2943 रन अपने नाम किए। उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 79 रन रहा।
हीथ स्ट्रोक
Source: Insta
स्टार भारतीय खिलाड़ी रवींद्र जडेजा ने अबतक 204 मैच में 2,806 रन बनाए हैं वहीं बेस्ट स्कोर 87 रन है।
रवींद्र जडेजा
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंज के पूर्व खिलाड़ी एंड्रयू जोन्स ने वनडे फार्मैट में 87 मैच में 2,784 बनाए। उच्चतम स्कोर 93 रन है।
एंड्रयू जोन्स
जिम्बाब्वे के गाय व्हिटॉल ने वनडे फार्मैट में 147 मैचों में 2,705 रन बनाए हैं। उनका वनडे इंटरनेशनल में उच्चतम स्कोर 83 रन है।
गाय व्हिटॉल
Photo: ICC/FB
