PUBLISHED Oct 21, 2025

सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय

भारत के टॉप 9 क्रिकेटर्स जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़े हैं वे कौन-कौन हैं आइए एक नजर डाल लेते हैं।

टॉप 9 क्रिकेटर्स

लिस्ट में पहले स्थान पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 664 इंटरनेशनल मैच खेले जिनमें 100 शतक जड़े।

सचिन तेंदुलकर

Photo: ICC/FB

लिस्ट में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं जो कि अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 82 शतक अपने नाम कर चुके हैं।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

रोहित शर्मा अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच में कुल 49 शतक जड़ चुके हैं।

रोहित शर्मा

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने 509 इंटरनेशनल मैच में कुल 48 शतक अपने नाम किए थे।

राहुल द्रविड़

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने 374 इंटरनेशनल मैच में कुल 38 शतक अपने नाम किए हैं।

वीरेंद्र सहवाग

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने अपने करियर में 424 इंटरनेशनल मैच खेले जिनमें कुल 38 शतक जड़े।

सौरव गांगुली

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने अपने करियर में कुल 233 इंटरनेशनल मैच खेले जिनमें 35 शतक जड़े।

सुनील गावस्कर

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपने करियर में 433 मैच खेले जिनमें 29 शतक अपने नाम किए।

मोहम्मद अजहरुद्दीन

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने 269 इंटरनेशनल मैच में कुल 24 शतक जड़े।

शिखर धवन

Photo: ICC/FB

