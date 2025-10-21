By Mohit
सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय
भारत के टॉप 9 क्रिकेटर्स जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़े हैं वे कौन-कौन हैं आइए एक नजर डाल लेते हैं।
टॉप 9 क्रिकेटर्स
लिस्ट में पहले स्थान पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 664 इंटरनेशनल मैच खेले जिनमें 100 शतक जड़े।
सचिन तेंदुलकर
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं जो कि अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 82 शतक अपने नाम कर चुके हैं।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
रोहित शर्मा अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच में कुल 49 शतक जड़ चुके हैं।
रोहित शर्मा
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने 509 इंटरनेशनल मैच में कुल 48 शतक अपने नाम किए थे।
राहुल द्रविड़
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने 374 इंटरनेशनल मैच में कुल 38 शतक अपने नाम किए हैं।
वीरेंद्र सहवाग
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने अपने करियर में 424 इंटरनेशनल मैच खेले जिनमें कुल 38 शतक जड़े।
सौरव गांगुली
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने अपने करियर में कुल 233 इंटरनेशनल मैच खेले जिनमें 35 शतक जड़े।
सुनील गावस्कर
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपने करियर में 433 मैच खेले जिनमें 29 शतक अपने नाम किए।
मोहम्मद अजहरुद्दीन
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने 269 इंटरनेशनल मैच में कुल 24 शतक जड़े।
शिखर धवन
Photo: ICC/FB
