T20I में सबसे ज्यादा सिक्स वाले 6 इंडियन

टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले टॉप-6 प्लेयर्स की लिस्ट में हार्दिक पांड्या चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं।

टॉप-6 प्लेयर्स

Photo: TeamIndia/FB

पांड्या ने मंगलवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी-20 मैच में 28 गेंद में 59 रन बनाए। पांड्या ने अपनी पारी में 6 चौके और 4 छक्के जड़े।

28 गेंद में 59 रन

Photo: TeamIndia/FB

T20I में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले प्लेयर कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

चलिए जानते हैं

लिस्ट में पहले स्थान पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 159 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 205 छक्के जड़े।

रोहित शर्मा

Video: ICC/FB

सूर्यकुमार यादव लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। यादव अबतक 96 मैच में 155 छक्के जड़ चुके हैं।

सूर्यकुमार यादव

Photo: ICC/FB

विराट कोहली लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। कोहली ने 125 मैच खेले जिनमें 124 छक्के जड़े।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अबतक 121 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 100 छक्के जड़ चुके हैं।

हार्दिक पांड्या

Photo: TeamIndia/FB

लिस्ट में विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल 72 मैच में 99 छक्के के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

केएल राहुल

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 58 मैच में 74 छक्के जड़े। वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

युवराज सिंह

Photo: ICC/FB

