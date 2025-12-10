T20I में सबसे ज्यादा सिक्स वाले 6 इंडियन

पांड्या

ने मंगलवार को

साउथ

अफ्रीका

के खिलाफ पहले टी-2

0

मैच में

28

गेंद में 59 रन बनाए।

पांड्या

ने अपनी पारी में 6 चौके और 4 छक्के जड़े।