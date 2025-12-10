By Mohit
PUBLISHED Dec 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
T20I में सबसे ज्यादा सिक्स वाले 6 इंडियन
टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा
सिक्स
जड़ने वाले टॉप-6
प्लेयर्स
की
लिस्ट
में हार्दिक
पांड्या
चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं।
टॉप-6
प्लेयर्स
Photo: TeamIndia/FB
पांड्या
ने मंगलवार को
साउथ
अफ्रीका
के खिलाफ पहले टी-2
0
मैच में
28
गेंद में 59 रन बनाए।
पांड्या
ने अपनी पारी में 6 चौके और 4 छक्के जड़े।
28
गेंद में 59 रन
Photo: TeamIndia/FB
T20I
में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा
सिक्स
जड़ने वाले
प्लेयर
कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
चलिए जानते हैं
लिस्ट
में पहले स्थान पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 159 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 205 छक्के जड़े।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
सूर्यकुमार
यादव
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं। यादव
अबतक
96 मैच में 155 छक्के जड़ चुके हैं।
सूर्यकुमार
यादव
Photo: ICC/FB
विराट
कोहली
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
कोहली
ने 125 मैच खेले जिनमें 124 छक्के जड़े।
विराट
कोहली
Photo: ICC/FB
स्टार
ऑलराउंडर
हार्दिक
पांड्या
ने
अबतक
121 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 100 छक्के जड़ चुके हैं।
हार्दिक
पांड्या
Photo: TeamIndia/FB
लिस्ट
में
विकेटकीपर
बल्लेबाज
केएल
राहुल 72 मैच में 99 छक्के के साथ पांचवें स्थान पर हैं।
केएल
राहुल
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय
ऑलराउंडर
युवराज सिंह ने 58 मैच में 74 छक्के जड़े। वे
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
युवराज सिंह
Photo: ICC/FB
सभी 3
फार्मैट
में 100
+
विकेट
वाले
प्लेयर्स
Click Here