सबसे अधिक ODI शतक वाले इंडियन-पाकिस्तानी
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले इंडिया पाकिस्तान के टॉप-5 प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जान लेते हैं
भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली भारत की ओर से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। कोहली अबतक वनडे में 302 मैच में 51 शतक जड़ चुके हैं।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
भारत की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 49 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं।
सचिन तेंदुलकर
Photo: ICC/FB
भारत की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में रोहित शर्मा 32 शतकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं।
रोहित
Source: Insta
भारत की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली 22 शतकों के साथ चौथे नंबर पर हैं।
सौरव गांगुली
Photo: ICC/FB
भारत की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में पूर्व ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन 17 शतकों के साथ पांचवें नंबर पर हैं।
शिखर धवन
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा शतक पूर्व क्रिकेटर सईद अनवर ने जड़े। अनवर 20 शतकों के साथ लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।
सईद अनवर
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में बाबर आजम 19 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं।
बाबर आजम
Photo: ICC/FB
पूर्व पाक बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ लिस्ट में 15 शतकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
मोहम्मद यूसुफ
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा वनडे शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की इस सूची में फखर जमां 11 शतकों के साथ चौथे स्थान पर हैं।
फखर जमां
Photo: ICC/FB
पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद हफीज 11 शतकों के साथ लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
मोहम्मद हफीज
Photo: ICC/FB
