ODI में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की

स्टार

बल्लेबाज स्मृति

मंधाना

इस

लिस्ट

में पहले स्थान पर हैं।

मंधाना

ने

ऑस्ट्रेलिया

के खिलाफ 50 गेंद में ये कारनामा किया है।