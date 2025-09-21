By Mohit
PUBLISHED Sep 21, 2025

ODI में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय

वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक जड़ने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

टॉप-5 भारतीय

खास बात ये है कि दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। विराट से आगे एक महिला क्रिकेटर हैं।

महिला क्रिकेटर आगे

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंद में ये कारनामा किया है।

स्मृति मंधाना

विराट कोहली ने 2013 में भारत की ओर से सबसे तेज वनडे शतक जड़ा था। कोहली ने 52 गेंद में ये कारनामा किया था।

विराट कोहली

पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। सहवाग ने 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 60 गेंद में शतक जड़ा था।

वीरेंद्र सहवाग

लिस्ट में चौथे स्थान पर भी विराट कोहली ही हैं। कोहली ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में 61 गेंद में शतक ठोक डाला था।

विराट कोहली

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 दिसंबर 1988 में 62 गेंद में शतक जड़ा था।

मोहम्मद अजहरुद्दीन

