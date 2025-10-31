By Mohit
PUBLISHED Oct 31, 2025
Cricket
सबसे ज्यादा ODI रन वाली टॉप-8 खिलाड़ी
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-8 महिला खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
लिस्ट में पहले स्थान पूर्व भारतीय खिलाड़ी मिताली राज हैं जिनके नाम 232 मैच में 7805 रन हैं।
मिताली राज
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड की पूर्व बल्लेबाज चार्लोट एडवर्ड्स लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। चार्लोट ने 191 मैच में 5992 रन बनाए।
चार्लोट एडवर्ड्स
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। बेट्स ने 178 वनडे मैच में 5936 रन बनाए।
सूजी बेट्स
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। टेलर ने 170 मैच खेले हैं जिनमें 5873 रन बनाए हैं।
स्टेफनी टेलर
Photo: ICC/FB
भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। वे अबतक 116 मैच खेल चुकी हैं जिनमें 5277 रन बना चुकी हैं।
स्मृति मंधाना
Photo: ICC/FB
साउथ अफ्रीकी प्लेयर लौरा वोल्वार्ड्ट 118 मैच में 5121 रन के साथ इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
लौरा वोल्वार्ड्ट
Photo: ICC/FB
लिस्ट में सातवें स्थान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेलिंडा क्लार्क हैं जिन्होंने अपने करियर में 118 वनडे मैच खेले जिनमें 4844 रन बनाने में सफल रहीं।
बेलिंडा क्लार्क
Photo: ICC/FB
आठवें स्थान पर करेन रोल्टन हैं जिन्होंने 141 वनडे मैच में 4814 रन अपने नाम किए।
करेन रोल्टन
Photo: ICC/FB
