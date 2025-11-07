By Mohit
PUBLISHED Nov 7, 2025
Cricket
सबसे अधिक टेस्ट रन वाली महिला क्रिकेटर्स
टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-8 महिला क्रिकेटर कौन-कौन हैं आइए आज इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर इंग्लैंड की पूर्व प्लेयर JA Brittin हैं जिन्होंने 27 टेस्ट मैच में 1935 रन बनाए।
पहला स्थान
Photo: ICC
लिस्ट में दूसरे स्थान पर इंग्लैंड की ही CM Edwards हैं जिन्होंने 23 टेस्ट मैच में 1676 रन अपने नाम किए।
दूसरा स्थान
Photo: ICC
महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे स्थान पर इंग्लैंड की R Heyhoe-Flint हैं जिन्होंने 22 मैच में 1594 बनाए।
तीसरा स्थान
Photo: ICC
लिस्ट में चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड की पूर्व प्लेयर DA Hockley हैं जिन्होंने 19 टेस्ट मैच में 1301 रन बनाए।
चौथा स्थान
Photo: ICC
लिस्ट में पांचवें स्थान पर इंग्लैंड की CA Hodges हैं जिन्होंने 18 टेस्ट मैच में 1164 रन बनाए।
पांचवां स्थान
Photo: ICC
छठे स्थान पर भारत की पूर्व प्लेयर संध्या अग्रवाल हैं जिन्होंने 13 टेस्ट मैच में 1110 रन बनाए।
छठा स्थान
Source: Insta
लिस्ट में सातवें स्थान पर इंग्लैंड की E Bakewell हैं जिनके नाम 12 टेस्ट मैच में 1078 रन हैं।
सातवां स्थान
Photo: ICC
लिस्ट में आठवें स्थान पर इंग्लैंड की पूर्व प्लेयर SC Taylor हैं जिन्होंने 15 टेस्ट मैच में 1030 रन बनाए।
आठवां स्थान
