सबसे ज्यादा ODI विकेट वाली 8 गेंदबाज
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप-8 महिला क्रिकेटर्स कौन-कौन हैं आइए इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर पूर्व भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी हैं जिन्होंने 204 वनडे मैच में 255 विकेट चटकाए।
झूलन गोस्वामी
Photo: ICC/FB
साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर शबनीम इस्माइल लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 127 मैच में 191 विकेट चटकाए।
शबनीम इस्माइल
Photo: CricketSA
साउथ अफ्रीकी गेंदबाज मारिजैन कप्प लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। मारिजैन कप्प ने 162 वनडे मैच में 181 विकेट अपने नाम किए हैं।
मारिजैन कप्प
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैथरीन लोरेन फिट्जपैट्रिक ने 109 वनडे मैच में 180 विकेट हासिल किए। वे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
कैथरीन फिट्जपैट्रिक
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज की गेंदबाज अनिसा मोहम्मद लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। अनिसा ने 141 वनडे मैच में 180 विकेट चटकाए।
अनिसा मोहम्मद
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड की कैथरीन ब्रंट लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। कैथरीन ने 141 वनडे मैच 170 विकेट चटकाए।
कैथरीन ब्रंट
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज एलिस पैरी ने 165 मैच में 166 विकेट चटकाए। वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।
एलिस पैरी
Photo: ICC/FB
लिस्ट में आठवें स्थान पर दीप्ति शर्मा है जो कि अबतक 121 वनडे मैच में कुल 162 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं।
दीप्ति शर्मा
Photo: ICC/FB
