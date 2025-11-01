By Mohit
PUBLISHED Nov 1, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
सबसे अधिक टेस्ट रन वाले टॉप-8 विकेटकीपर
टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले टॉप-8 विकेटकीपर बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
देखिए पूरी लिस्ट
लिस्ट में पहले स्थान पर एडम गिलक्रिस्ट हैं जिन्होंने 96 मैच में 5570 रन बनाए।
एडम गिलक्रिस्ट
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर मार्क बाउचर हैं जिन्होंने 5515 रन बनाए।
मार्क बाउचर
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। धोनी ने 90 टेस्ट मैच में 4870 रन अपने नाम किए।
एमएस धोनी
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर एलेक स्टीवर्ट लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। एलेक ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज 4504 रन बनाए।
एलेक स्टीवर्ट
Photo: ICC/FB
जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। फ्लावर ने विकेटकीपर के तौर पर 4404 रन बनाए।
एंडी फ्लावर
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर एलन नॉट लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। नॉट ने 4389 रन अपने नाम किए।
एलन नॉट
Photo: ICC/FB
इयान हीली लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। हीली ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज 4356 रन बनाए।
इयान हीली
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड के मैथ्यू प्रायर लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। प्रायर ने 79 टेस्ट मैच में 4099 रन बनाए हैं।
मैथ्यू प्रायर
Photo: ICC/FB
मार्कस स्टोइनिस की मंगेतर को एक नजर देख तो लीजिए
Click Here