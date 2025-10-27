By Mohit
PUBLISHED Oct 27, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
व्हाइट बॉल क्रिकेट के टॉप 8 स्कोरर
व्हाइट बॉल क्रिकेट (वनडे और टी-20 इंटरनेशनल) के टॉप 8 स्कोरर कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर विराट कोहली हैं जिन्होंने अबतक व्हाइट बॉल क्रिकेट में 18443 रन बनाए हैं। विराट अब सिर्फ वनडे फार्मैट में एक्टिव हैं।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
विराट के बाद लिस्ट में दूसरे स्थान पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुल 18436 रन बनाए थे।
सचिन तेंदुलकर
Photo: ICC/FB
लिस्ट में तीसरे स्थान पर श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा हैं जिन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुल 15616 रन अपने नाम किए।
कुमार संगकारा
Photo: ICC/FB
रोहित शर्मा अबतक व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुल 15,528 रन बना चुके हैं और लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। विराट की तरह रोहित भी सिर्फ वनडे फार्मैट में एक्टिव हैं।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
पांचवें स्थान पर श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज महेला जयवर्धने हैं जिन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में 14,133 रन बनाए।
महेला जयवर्धने
Photo: ICC/FB
लिस्ट में छठे स्थान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में 14,105 रन बनाए।
रिकी पोंटिंग
Photo: ICC/FB
सातवें स्थान पर श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी सनथ जयसूर्या हैं जिन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में 14,059 रन बनाए।
सनथ जयसूर्या
Photo: ICC/FB
इस लिस्ट में आठवें स्थान पर वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा हैं जिन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में 12,379 रन अपने नाम किए।
ब्रायन लारा
Photo: ICC/FB
टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 भारतीय
Click Here