सबसे ज्यादा टेस्ट रन वाले WI प्लेयर्स
टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वेस्टइंडीज के टॉप-8 खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
वेस्टइंडीज के पूर्व महान बल्लेबाज ब्रायन लारा लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने 131 टेस्ट मैच में 52.88 की औसत से 11953 रन अपने नाम किए।
ब्रायन लारा
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर शिवनारायण चंद्रपॉल हैं जिन्होंने 164 टेस्ट मैच खेले जिनमें 51.37 की औसत से 11867 रन बनाए।
शिवनारायण चंद्रपॉल
Photo: ICC/FB
विवियन रिचर्ड्स लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। रिचर्ड्स ने 121 टेस्ट मैच खेले जिनमें 50.23 की औसत से 8540 रन ठोके।
विवियन रिचर्ड्स
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी गैरी सोबर्स लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। सोबर्स ने 57.78 की औसत से 93 टेस्ट मैच में 8032 बनाए।
गैरी सोबर्स
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज के गॉर्डन ग्रीनिज लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। ग्रीनिज ने 44.72 की औसत से 108 टेस्ट मैच में कुल 7558 रन अपने नाम किए।
गॉर्डन ग्रीनिज
Photo: ICC/FB
क्लाइव लॉयड लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। उन्होंने 110 टेस्ट मैच खेले जिनमें 46.67 की औसत से 7515 रन बनाए।
क्लाइव लॉयड
Photo: ICC/FB
सातवें स्थान पर डेसमंड हेंस हैं जिन्होंने 42.29 की औसत से 116 टेस्ट मैच में 7487 रन बनाए।
डेसमंड हेन्स
Photo: ICC/FB
पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। गेल ने 103 टेस्ट मैच खेले जिनमें 42.18 की औसत से 7214 रन बनाए।
क्रिस गेल
Photo: WindiesCricket
