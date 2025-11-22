By Mohit
सबसे ज्यादा ODI विकेट वाले टॉप-8 अफ्रीकी
साउथ अफ्रीका के लिए वनडे फार्मैट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-8 बॉलर कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
शॉन पोलाक लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। पोलाक ने 294 वनडे मैच में 387 विकेट चटकाए।
शॉन पोलाक
Photo: ICC/FB
एलन डोनाल्ड लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। डोनाल्ड ने 164 वनडे मैच में 272 विकेट हासिल किए।
एलन डोनाल्ड
Photo: ICC/FB
लिस्ट में पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिसी तीसरे स्थान पर हैं। कैलिस ने 323 वनडे मैच में 269 विकेट चटकाए।
जैक कैलिस
Photo: ICC/FB
मखाया एंटिनी लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। एंटिनी ने 172 वनडे मैच में 265 विकेट चटकाए।
मखाया एंटिनी
Source: Insta
डेल स्टेन लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। स्टेन ने 123 वनडे मैच में 194 विकेट हासिल किए।
डेल स्टेन
Photo: ICC/FB
लांस क्लूजनर लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। क्लूजनर ने 171 वनडे मैच में 192 विकेट चटकाए।
लांस क्लूजनर
Photo: ICC/FB
मोर्ने मोर्कल लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। मोर्कल ने 114 वनडे मैच खेले जिनमें 180 विकेट हासिल किए।
मोर्ने मोर्कल
Photo: ICC/FB
इमरान ताहिर लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। ताहिर ने 107 वनडे मैच में 173 विकेट चटकाए।
इमरान ताहिर
Photo: ICC/FB
