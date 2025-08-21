By Mohit
PUBLISHED August 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
पिछले एशिया कप के टॉप-8 रन स्कोरर प्लेयर
एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का एलान हाल में किया गया है। सूर्यकुमार यादव कप्तान होंगे। इसबार एशिया कप टी-20 फार्मैट में खेला जाएगा।
टीम का एलान
एशिया कप का आखिरी एडिशन 2023 में खेला गया था जिमसें भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब अपने नाम किया था।
रिकॉर्ड 8वीं बार
वनडे फार्मैट में पिछले एशिया कप के टॉप स्कोरर कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
पिछले एशिया कप के टॉप स्कोरर शुभमन गिल हैं। गिल ने 6 मैच में 75.50 की औसत से 302 रन बनाए थे।
शुभमन गिल
Photo: ICC/FB
श्रीलंकाई खिलाड़ी कुसल मेंडिस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। मेंडिस ने 6 मैच में 45.00 की औसत से 270 रन बनाए थे।
कुसल मेंडिस
Photo: ICC/FB
श्रीलंका के सदीरा समरविक्रमा लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। सदीरा ने 6 मैच में 35.83 की औसत से 215 रन बनाए थे।
सदीरा समरविक्रमा
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के बाबर आजम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। बाबर ने 5 मैच में 51.75 की औसत से 207 रन अपने नाम किए थे।
बाबर आजम
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने 5 मैच की चार पारी में 97.50 की औसत से 195 रन बनाए थे। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
मोहम्मद रिजवान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में छठे स्थान पर रोहित शर्मा है जिन्होंने 6 मैच की पांच पारी में 48.50 की औसत से 194 रन बनाए थे।
रोहित शर्मा
Photo: ICC/FB
बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शांतो ने 2 मैच में 96.50 की औसत से 193 रन बनाए थे।
नजमुल हुसैन शांतो
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। अहमद ने 5 मैच की तीन पारी में 89.50 की औसत से 179 रन बनाए थे।
इफ्तिखार अहमद
Photo: ICC/FB
तलाक के दिन फूट-फूटकर रोई थीं क्रिकेटर की वाइफ
Click Here