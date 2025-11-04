By Mohit
Nov 4, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
WC 2025 में सबसे ज्यादा रन वाली 8 प्लेयर
महिला वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-8 खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
Photo: BCCI/FB
लिस्ट में पहले स्थान पर साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट हैं जिन्होंने 9 मैच में 71.38 की औसत से कुल 571 रन बनाए।
लौरा वोल्वार्ड्ट
Photo: ICC/FB
लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना दूसरे स्थान पर हैं। मंधाना ने 9 मैच में 434 रन बनाए।
स्मृति मंधाना
Photo: BCCI/FB
लिस्ट में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया टीम की एशले गार्डनर हैं जिन्होंने 7 मैच की 5 पारी में 328 रन बनाए।
एशले गार्डनर
Photo: ICC/FB
लिस्ट में चौथे स्थान पर भारतीय खिलाड़ी प्रतिका रावल हैं जिन्होंने 7 मैच की 6 पारी में 308 रन बनाए।
प्रतिका रावल
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई टीम की फोएबे लिचफील्ड पांचवें स्थान पर हैं जिन्होंने 7 मैच में 304 रन बनाए।
फोएबे लिचफील्ड
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान एलिसा हिली ने 5 मैच में 299 रन बनाए और वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
एलिसा हिली
Photo: ICC/FB
लिस्ट में सातवें स्थान पर भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स है जिन्होंने 8 मैच में 292 रन बनाए।
जेमिमा रोड्रिग्स
Photo: BCCI/FB
महिला वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली आठवीं बल्लेबाज न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन हैं। सोफी ने 7 मैच की 5 पार में 289 रन अपने नाम किए।
सोफी
Photo: ICC/FB
