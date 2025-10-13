By Mohit
भारत के लिए T20 पारी में सबसे ज्यादा रन
भारत के लिए एक टी20 पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।
टॉप-8 बल्लेबाज
लिस्ट में पहले स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2 फरवरी 2025 में 54 गेंद में 135 रन की पारी खेली थी।
अभिषेक शर्मा
लिस्ट में दूसरे स्थान पर शुभमन गिल हैं जिन्होंने 1 फरवरी 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ 63 गेंद में नाबाद 126 रन की पारी खेली थी।
शुभमन गिल
ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 57 गेंद में नाबाद 123 रन ठोक डाले थे। वे इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
ऋतुराज गायकवाड़
लिस्ट में चौथे स्थान पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ 90 गेंद में नाबाद 122 रन बनाए थे।
विराट कोहली
पांचवें स्थान पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 17 जनवरी 2024 को अफगानिस्तान कि खिलाफ 69 गेंद में नाबाद 121 रन ठोक डाले थे।
रोहित शर्मा
लिस्ट में छठे स्थान पर तिलक वर्मा हैं जिन्होंने 15 नवंबर 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 47 गेंद में नाबाद 120 रन बना डाले थे।
तिलक वर्मा
सातवें स्थान पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 22 दिसंबर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 43 गेंद में 118 रन अपने नाम किए थे।
रोहित शर्मा
लिस्ट में आठवें स्थान पर सूर्यकुमार यादव हैं जिन्होंने 10 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ 55 गेंद में 117 रन बनाए थे।
सूर्यकुमार यादव
