By Mohit
PUBLISHED Dec 2, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
सबसे ज्यादा ODI छक्के वाले टॉप-8 प्लेयर
वनडे
इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले
टॉप-
8
प्लेयर्स
कौन
कौन
हैं आइए इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
टॉप-
8
प्लेयर्स
लिस्ट
में रोहित शर्मा पहले स्थान पर हैं। रोहित ने 277 मैच में 352 छक्के जड़े हैं।
रोहित शर्मा
Source ICC
पाकिस्तान के पूर्व
ऑलराउंडर
शाहिद
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं।
शाहिद
ने 398 मैच में 351 छक्के जड़े।
शाहिद
अफरीदी
Source Insta
वेस्ट
इंडीज
के पूर्व बल्लेबाज
क्रिस
गेल ने 301 मैच में 331 छक्के जड़े।
क्रिस
गेल
Source ICC
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज
सनथ
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
सनथ
ने 445 मैच में 270 छक्के जड़े।
सनथ
जयसूर्या
Source ICC
धोनी ने 350 मैच में 229 छक्के जड़े। वे
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
एमएस धोनी
Source ICC
इंग्लैंड
के पूर्व बल्लेबाज
इयान
मोर्गन
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
मोर्गन
ने 248 मैच में 220 छक्के जड़े।
इयान
मोर्गन
Source ICC
साउथ
अफ्रीका
के पूर्व बल्लेबाज
एबी
डिविलियर्स
लिस्ट
में सातवें स्थान पर हैं।
एबी
ने 228 मैच में 204 छक्के जड़े।
एबी
डिविलियर्स
Source ICC
लिस्ट
में आठवें स्थान पर
ब्रैंडन
मैकुलम
हैं।
मैकुलम
ने 260 मैच में 200 छक्के जड़े।
ब्रैंडन
मैकुलम
Source ICC
गौतम
गंभीर की बेटियों संग 10 तस्वीरें
Click Here