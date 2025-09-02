By Mohit
PUBLISHED Sep 2, 2025
WI की तरफ से सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले
इंटरनेशनल क्रिकेट (Tests+ODIs+T20Is) में वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
वेस्टइंडीज के पूर्व महान बल्लेबाज ब्रायन लारा लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। लारा ने 430 मैच में कुल 53 शतक जड़े।
ब्रायन लारा
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। गेल ने 483 मैच में 42 शतक अपने नाम किए।
क्रिस गेल
Photo: ICC/FB
पूर्व बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। चंद्रपॉल ने 454 मैच में 41 शतक जड़े।
शिवनारायण चंद्रपॉल
Photo: ICC/FB
पूर्व दिग्गज खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स ने 308 मैच में 35 शतक ठोके। वे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
विवियन रिचर्ड्स
Photo: ICC/FB
पूर्व खिलाड़ी डेसमंड हेंस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। हेंस ने 354 मैच में 35 शतक अपने नाम किए।
डेसमंड हेंस
Photo: ICC/FB
गॉर्डन ग्रीनिज लिस्ट में 236 मैच में 30 शतक के साथ छठे स्थान पर हैं।
गॉर्डन ग्रीनिज
Photo: ICC/FB
गैरी सोबर्स लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। उन्होंने 94 मैच में ही 26 शतक ठोके।
गैरी सोबर्स
Photo: ICC/FB
मौजूदा एक्टिव बल्लेबाज शाई होप अबतक 234 मैच में 21 शतक अपने नाम कर चुके हैं और लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।
शाई होप
Photo: ICC/FB
