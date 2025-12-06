By Mohit
PUBLISHED Dec 6, 2025

 Cricket

सबसे अधिक टेस्ट छक्के वाले 8 पाकिस्तानी

क्रिकेट के टेस्ट फार्मैट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 8 पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

लिस्ट में पहले स्थान पर मिसबाह-उल-हक हैं जिन्होंने 75 टेस्ट मैच में 81 छक्के जड़े।

मिसबाह-उल-हक

Photo: ICC/FB

यूनुस खान लिस्ट में 118 टेस्ट मैच में 70 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

यूनुस खान

Photo: ICC/FB

पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। अकरम ने 104 टेस्ट मैच में 57 छक्के जड़े।

वसीम अकरम

Photo: ICC/FB

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। इमरान ने 88 टेस्ट मैच में 66 छक्के जड़े।

इमरान खान

Photo: ICC/FB

पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। अफरीदी ने 27 टेस्ट मैच खेले जिनमें 52 छक्के जड़े।

शाहिद अफरीदी

Photo: ICC/FB

पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने 90 टेस्ट मैच में 51 छक्के जड़े और वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

मोहम्मद यूसुफ

Photo: ICC/FB

जावेद मियांदाद लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। मियांदाद ने 124 टेस्ट मैच में 48 छक्के जड़े।

जावेद मियांदाद

Photo: ICC/FB

इंजमाम-उल-हक लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। इंजमाम ने 120 टेस्ट मैच में 48 छक्के जड़े।

इंजमाम-उल-हक

Photo: ICC/FB

