PUBLISHED Dec 6, 2025
सबसे अधिक टेस्ट छक्के वाले 8 पाकिस्तानी
क्रिकेट के
टेस्ट
फार्मैट
में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 8 पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जान लेते हैं
लिस्ट
में पहले स्थान पर
मिसबाह
-
उल
-हक हैं जिन्होंने 75
टेस्ट
मैच में 81 छक्के जड़े।
मिसबाह
-
उल
-हक
Photo: ICC/FB
यूनुस
खान
लिस्ट
में 118
टेस्ट
मैच में 70 छक्कों के साथ
दूसरे स्थान पर हैं।
यूनुस
खान
Photo: ICC/FB
पूर्व दिग्गज खिलाड़ी
वसीम
अकरम
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
अकरम
ने 104
टेस्ट
मैच में 57 छक्के जड़े।
वसीम
अकरम
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान
इमरान
खान
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
इमरान
ने 88
टेस्ट
मैच में 66 छक्के जड़े।
इमरान
खान
Photo: ICC/FB
पूर्व
ऑलराउंडर
शाहिद
अफरीदी
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
अफरीदी
ने 27
टेस्ट
मैच खेले जिनमें 52 छक्के जड़े।
शाहिद
अफरीदी
Photo: ICC/FB
पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद
यूसुफ
ने 90
टेस्ट
मैच में 51 छक्के जड़े और वे
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
मोहम्मद
यूसुफ
Photo: ICC/FB
जावेद
मियांदाद
लिस्ट
में सातवें स्थान पर हैं।
मियांदाद
ने 124
टेस्ट
मैच में 48 छक्के जड़े।
जावेद
मियांदाद
Photo: ICC/FB
इंजमाम
-
उल
-हक
लिस्ट
में आठवें स्थान पर हैं।
इंजमाम
ने 120
टेस्ट
मैच में 48 छक्के जड़े।
इंजमाम
-
उल
-हक
Photo: ICC/FB
