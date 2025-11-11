By Mohit
PUBLISHED Nov 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
सबसे ज्यादा T20I विकेट वाले 8 पाकिस्तानी
T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज कौन-कौन हैं आइए इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर हारिस रऊफ हैं जो कि अबतक 94 टी-20 इंटरनेशनल मैच में कुल 133 विकेट चटका चुके हैं।
हारिस रऊफ
Photo: ICC/FB
तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वे अबतक 94 टी-20 इंटरेशनल मैच में कुल 122 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।
शाहीन शाह अफरीदी
Photo: ICC/FB
शदाब खान लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। वे अबतक 112 टी-20 मैच में 112 विकेट चटका चुके हैं।
शदाब खान
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। अफरीदी ने 99 टी-20 मैच में 98 विकेट हासिल किए।
शाहिद अफरीदी
Photo: ICC/FB
लिस्ट में सईद अजमल पांचवें स्थान पर हैं। अजमल ने 64 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 85 विकेट हासिल किए।
सईद अजमल
Photo: ICC/FB
उमर गुल लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। गुल ने 60 टी-20 इंटरनेशनल मैच में कुल 85 विकेट चटकाए।
उमर गुल
Photo: ICC/FB
मोहम्मद नवाज अबतक 81 टी-20 मैच में कुल 76 विकेट चटका चुके हैं। वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।
मोहम्मद नवाज
Photo: ICC/FB
लिस्ट में आठवें स्थान पर इमाद वसीम हैं जो कि अबतक टी-20 इंटरनेशनल में 75 मैच में 73 विकेट हासिल कर चुके हैं।
इमाद वसीम
Photo: ICC/FB
