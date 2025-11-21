By Mohit
PUBLISHED Nov 21, 2025
T20: सबसे ज्यादा छक्के वाले 8 पाकिस्तानी
T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-8 पाकिस्तानी बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
टॉप-8 पाकिस्तानी
लिस्ट में मोहम्मद रिजवान पहले स्थान पर हैं। रिजवान ने 106 मैच में 95 छक्के जड़े हैं।
मोहम्मद रिजवान
फखर जमां लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। फखर जमां ने 110 मैच में 90 छक्के जड़े।
फखर जमां
मोहम्मद हाफिज लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। हाफिज ने 119 मैच में 76 छक्के जड़े हैं।
मोहम्मद हाफिज
पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी 98 मैच में 73 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं।
शाहिद अफरीदी
बाबर आजम लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। बाबर अबतक 132 मैच में 73 छक्के जड़ चुके हैं।
बाबर आजम
पूर्व ऑलराउंडर शोएब मलिक 123 मैच में 69 छक्कों के साथ छठे स्थान पर हैं।
शोएब मलिक
उमर अकमल लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। अकमल ने 84 मैच में 55 छक्के जड़े।
उमर अकमल
लिस्ट में आठवें स्थान पर सैम अयुब हैं जो कि अबतक 52 मैच में 47 छक्के जड़ चुके हैं।
सैम अयुब
