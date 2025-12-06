By Mohit
सबसे अधिक ODI चौके वाले टॉप-8 पाकिस्तानी
वनडे
इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले टॉप-8
पाकिस्तानी
बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट
में पहले स्थान पर
इंजमाम
-
उल
-हक हैं जिन्होंने 378
वनडे
मैच में 971 चौके जड़े।
इंजमाम
-
उल
-हक
सईद
अनवर
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं।
अनवर
ने 247 मैच खेले जिनमें 938 चौके जड़े।
सईद
अनवर
लिस्ट
में 288 मैच में 785
चौकों
के साथ मोहम्मद
यूसुफ
तीसरे स्थान पर हैं।
मोहम्मद
यूसुफ
पूर्व
ऑलराउंडर
शाहिद
अफरीदी
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
अफरीदी
ने 398
वनडे
मैच में 730 चौके जड़े।
शाहिद
अफरीदी
मोहम्मद
हफीज
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
हफीज
ने 218
वनडे
मैच में 664 चौके जड़े।
मोहम्मद
हफीज
पूर्व
ऑलराउंडर
शोएब
मलिक
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
मलिक
ने 287
वनडे
मैच में 603 चौके जड़े।
शोएब
मलिक
लिस्ट
में सातवें स्थान पर बाबर आजम हैं जो कि
अबतक
140
वनडे
मैच में 601 चौके जड़ चुके हैं।
बाबर आजम
यूनुस
खान ने 265
वनडे
मैच में 578 चौके जड़े। वे
लिस्ट
में आठवें स्थान पर हैं।
यूनुस
खान
