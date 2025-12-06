By Mohit
सबसे अधिक ODI चौके वाले टॉप-8 पाकिस्तानी

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले टॉप-8 पाकिस्तानी बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जानते हैं

लिस्ट में पहले स्थान पर इंजमाम-उल-हक हैं जिन्होंने 378 वनडे मैच में 971 चौके जड़े।

इंजमाम-उल-हक

Photo: ICC/FB

सईद अनवर लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। अनवर ने 247 मैच खेले जिनमें 938 चौके जड़े।

सईद अनवर

Photo: ICC/FB

लिस्ट में 288 मैच में 785 चौकों के साथ मोहम्मद यूसुफ तीसरे स्थान पर हैं।

मोहम्मद यूसुफ

Photo: ICC/FB

पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। अफरीदी ने 398 वनडे मैच में 730 चौके जड़े।

शाहिद अफरीदी

Photo: ICC/FB

मोहम्मद हफीज लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। हफीज ने 218 वनडे मैच में 664 चौके जड़े।

मोहम्मद हफीज

Photo: ICC/FB

पूर्व ऑलराउंडर शोएब मलिक लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। मलिक ने 287 वनडे मैच में 603 चौके जड़े।

शोएब मलिक

Photo: ICC/FB

लिस्ट में सातवें स्थान पर बाबर आजम हैं जो कि अबतक 140 वनडे मैच में 601 चौके जड़ चुके हैं।

बाबर आजम

Photo: ICC/FB

यूनुस खान ने 265 वनडे मैच में 578 चौके जड़े। वे लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।

यूनुस खान

Photo: ICC/FB

