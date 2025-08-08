By Mohit
PUBLISHED August 8, 2025
Cricket
T20 में सबसे ज्यादा रन वाले टॉप-8 भारतीय
T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 भारतीय कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
रोहित शर्मा लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। रोहित ने अपने करियर में 159 मैच में 4231 रन बनाए।
रोहित शर्मा
Photo: ICC/FB
विराट कोहली ने अपने करियर में 125 टी-20 मैच में कुल 4188 रन बनाए। कोहली लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। यादव ने अबतक 83 मैच में कुल 2598 रन बनाए हैं।
सूर्यकुमार यादव
Source: Insta
विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। केएल ने 72 मैच में कुल 2265 रन बनाए हैं।
केएल राहुल
Photo: ICC/FB
ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अबतक 114 मैच खेले हैं जिनमें 1812 रन बनाए हैं। पांड्या लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
हार्दिक पांड्या
Photo: BCCI/FB
पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। धवन ने 68 मैच में कुल 1759 रन अपने नाम किए।
शिखर धवन
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने 98 मैच खेले जिनमें 1617 बनाए। वे इस लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।
एमएस धोनी
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। रैना ने 78 मैच में कुल 1605 रन बनाए।
सुरेश रैना
Photo: ICC/FB
