सबसे अधिक ODI छक्के जड़ने वाली 8 भारतीय
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाली टॉप-8 भारतीय महिला क्रिकेटर्स कौन-कौन हैं आइए एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना हैं जिन्होंने अबतक 117 मैच में 74 छक्के जड़े हैं।
स्मृति मंधाना
Source: Insta
लिस्ट में दूसरे स्थान पर भारतीय बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर हैं जिन्होंने अबतक 161 मैच में 56 छक्के जड़े हैं।
हरमनप्रीत कौर
Source: Insta
भारतीय बल्लेबाज ऋचा घोष लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अबतक 51 वनडे मैच में 36 छक्के अपने नाम किए हैं।
ऋचा घोष
Source: Insta
दीप्ति शर्मा लिस्ट में 121 मैच में 19 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं।
दीप्ति शर्मा
Source: Insta
पूर्व भारतीय बल्लेबाज मिताली राज ने 232 वनडे मैच में 19 छक्के जड़े।
मिताली राज
Source: Insta
पूजा वस्त्राकर लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं पूजा ने अबतक 33 मैच खेल हैं जिनमें 11 छक्के जड़े हैं।
पूजा वस्त्राकर
Source: Insta
झूलन गोस्वामी लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। उन्होंने 204 वनडे मैच में 11 छक्के जड़े।
झूलन गोस्वामी
Source: Insta
प्रतिका रावल लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। रावल ने 24 मैच में 10 छक्के जड़े हैं।
प्रतिका रावल
Source: Insta
लिस्ट में आठवें स्थान पर शेफाली वर्मा हैं जिनके 31 वनडे मैच में कुल 9 छक्के हैं।
शेफाली वर्मा
Source: Insta
