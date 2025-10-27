By Mohit
PUBLISHED Oct 27, 2025
टेस्ट: सबसे ज्यादा रन वाले टॉप-8 भारतीय
क्रिकेट के टेस्ट फार्मैट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 भारतीय बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
टॉप-8
लिस्ट में पहले स्थान पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 200 टेस्ट मैच में 53.78 की औसत से 15921 रन अपने नाम किए।
सचिन तेंदुलकर
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर राहुल द्रविड़ हैं जिन्होंने 164 टेस्ट मैच में 52.31 की औसत से 13288 रन बनाए।
राहुल द्रविड़
Photo: ICC/FB
लिस्ट में तीसरे स्थान पर सुनील गावस्कर हैं जिन्होंने 125 टेस्ट मैच में 51.12 की औसत से कुल 10122 रन बनाए।
सुनील गावस्कर
Photo: ICC/FB
विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैच के करियर में 46.85 की औसत से कुल 9230
रन बनाए। वे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। वीवीएस ने 134 टेस्ट मैच खेले जिनमें 45.97 की औसत से 8781 रन अपने नाम किए।
वीवीएस लक्ष्मण
Photo: ICC/FB
लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग छठे स्थान पर काबिज हैं। सहवाग ने 104 टेस्ट मैच खेले जिनमें 49.34 की औसत से 8586 रन बनाए।
वीरेंद्र सहवाग
Photo: ICC/FB
सातवें स्थान पर सौरव गांगुली हैं जिन्होंने टेस्ट फार्मैट में 113 मैच खेले। इस दौरान 42.17 की औसत से कुल 7212 रन बनाए।
सौरव गांगुली
Photo: ICC/FB
चेतेश्वर पुजारा इस लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। पुजारा ने 103 टेस्ट मैच के अपने करियर में 43.60 की औसत से कुल 7195 रन बनाए।
चेतेश्वर पुजारा
Photo: ICC/FB
