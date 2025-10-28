By Mohit
PUBLISHED Oct 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
T20 में सबसे ज्यादा रन वाले टॉप 8 भारतीय
टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 भारतीय बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
चलिए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 159 मैच खेले और 4231 रन अपने नाम किए।
पहला स्थान
Photo: TeamIndia/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 128 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 4223 रन बनाए।
दूसरा स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में तीसरे स्थान पर सूर्यकुमार यादव हैं जो कि अबतक 90 टी-20 मैच में 2670 रन अपने नाम कर चुके हैं।
तीसरा स्थान
Photo: TeamIndia/FB
लिस्ट में चौथे स्थान पर केएल राहुल हैं जिन्होंने 72 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 2265 रन बनाए हैं।
चौथा स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में पांचवें स्थान पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं जिन्होंने 120 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 1860 रन बनाए हैं।
पांचवां स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में छठे स्थान पर शिखर धवन हैं जिन्होंने 68 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 1759 रन अपने नाम किए।
छठा स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी सातवें स्थान पर हैं। धोनी ने 98 टी-20 मैच में 1617 रन बनाए।
सातवां स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में आठवें स्थान पर पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना हैं जिनके 78 टी-20 इंटरनेशनल मैच में कुल 1605 रन हैं।
आठवां स्थान
Photo: ICC/FB
गंभीर, युवराज और इरफान पठान की वाइफ
Click Here