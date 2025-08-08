By Mohit
PUBLISHED August 8, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
ODI में सबसे ज्यादा विकेट वाले भारतीय
ODI में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-8 भारतीय तेज गेंदबाज कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। जवागल ने 229 वनडे मैच में 315 विकेट चटकाए।
जवागल श्रीनाथ
Photo: ICC/FB
पूर्व तेज गेंदबाज अजित अगरकर लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। अगरकर ने अपने वनडे करियर में 191 मैच में कुल 288 विकेट चटकाए।
अजित अगरकर
Photo: ICC/FB
पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। जहीर ने 200 वनडे मैच में कुल 282 विकेट चटकाए।
जहीर खान
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज कपिल देव लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। कपिल ने 225 वनडे मैच में कुल 253 विकेट हासिल किए थे।
कपिल देव
Photo: ICC/FB
तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अबतक 108 वनडे मैच खेल चुके हैं जिनमें 206 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। वे इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
मोहम्मद शमी
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। उन्होंने 161 मैच में कुल 196 विकेट चटकाए।
वेंकटेश प्रसाद
Source: Insta
पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने अपने वनडे करियर में कुल 120 मैच खेले जिनमें 173 विकेट चटकाए। वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।
इरफान पठान
Source: Insta
पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। नेहरा ने अपने करियर में कुल 120 वनडे मैच में कुल 157 विकेट चटकाए।
आशीष नेहरा
Photo: BCCI/FB
ODI में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले इंडियन प्लेयर्स
Click Here